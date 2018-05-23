Помпео подтвердил конгрессменам США, что Россия, вероятно, добивалась победы Трампа на выборах
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Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США подтвердил, что он поддерживает позицию ЦРУ о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.
"Да, сэр", - сказал М.Помпео в ответ на соответствующий вопрос конгрессмена, уточнив, что он разделяет позицию разведслужб, согласно которой Россия вмешивалась в предвыборную гонку в 2016 году для того, чтобы навредить кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Он подчеркнул, что вывод о том, что российские власти ставили целью добиться победы Д.Трампа, "менее очевиден и пользуется меньшей поддержкой" в докладе ЦРУ и АНБ от января 2017 года.
бф ар де
Интерфакс