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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 19:05 23.05.2018 - 19:05

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США подтвердил, что он поддерживает позицию ЦРУ о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

"Да, сэр", - сказал М.Помпео в ответ на соответствующий вопрос конгрессмена, уточнив, что он разделяет позицию разведслужб, согласно которой Россия вмешивалась в предвыборную гонку в 2016 году для того, чтобы навредить кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Он подчеркнул, что вывод о том, что российские власти ставили целью добиться победы Д.Трампа, "менее очевиден и пользуется меньшей поддержкой" в докладе ЦРУ и АНБ от января 2017 года.

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