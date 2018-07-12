Помпео поедет в Хельсинки с Трампом, проведет там встречу с Лавровым - госдеп США
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Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео вместе с президентом Дональдом Трампом отправится на саммит в Хельсинки, сообщает государственный департамент.
"Госсекретарь США Майкл Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в Хельсинки (Финляндия) на встрече президента с президентом России Владимиром Путиным 16 июля", - говорится в сообщении госдепа.
Там американский госсекретарь, как планируется, также проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, отмечают в госдепе.
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Интерфакс