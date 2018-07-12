Помпео поедет в Хельсинки с Трампом, проведет там встречу с Лавровым - госдеп США

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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 20:28 12.07.2018 - 20:28

Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео вместе с президентом Дональдом Трампом отправится на саммит в Хельсинки, сообщает государственный департамент. "Госсекретарь США Майкл Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в Хельсинки (Финляндия) на встрече президента с президентом России Владимиром Путиным 16 июля", - говорится в сообщении госдепа. Там американский госсекретарь, как планируется, также проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, отмечают в госдепе. ПОСЛЕДУЕТ 1мм во др Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс