Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 0:22

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Глава госдепартамента США Майк Помпео поздравил россиян с приближающимся Днем России.

"От имени президента Трампа и американского народа поздравляю народ России по случаю "Дня России", - следует из сообщения, размещенного на сайте госдепа.

"Поскольку вы отмечаете почти три десятилетия с начала конституционных реформ в России, Соединенные Штаты уважают продолжающиеся стремления российского народа к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства права", - говорится в заявлении Помпео.

День России - государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно, начиная с 1992 года, 12 июня в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года).

1вз ад

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