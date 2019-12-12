Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 23:38

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Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Джона Салливана с утверждением на пост американского посла в Москве.

"Поздравляем Джона Салливана с утверждением его сегодня на пост посла США в России", - написал Помпео в своем твиттере.

"Я уверен, что его опыт и дипломатическая хватка будут полезны, когда мы будем работать над укреплением сотрудничества и выстраиванием конструктивных отношений с Россией", - отметил глава госдепа.

Американские сенаторы 70 голосами из ста одобрили в четверг кандидатуру заместителя госсекретаря США Салливана в должности нового американского посла в РФ.

Теперь это назначение должен подписать президент США Дональд Трамп.

Салливан начал работать на посту первого замгоссекретаря США 24 мая 2017 года. До вступления в эту должность он был партнером мировой юридической фирмы Mayer Brown в Вашингтоне. С 2010 по 2016 год был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономического сотрудничества между США с Ираком.

Салливан работал и в двух предыдущих администрациях на ключевых должностях в министерствах юстиции, обороны и торговли. В 1992 году он стал заместителем главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-старшего, в 2004 году министр обороны Дональд Рамсфелд назначил Салливана заместителем главного юрисконсульта министерства обороны США, с 2005 года по 2008 год он стал главным юрисконсультом министерства торговли, а с 2007 года по 2009 год был заместителем министра торговли.

Салливан - уроженец Бостона (штат Массачусетс). Он получил степень бакалавра в университете Брауна в городе Провиденс и степень доктора права в Школе Колумбийского университета.

1вз ки

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