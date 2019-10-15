Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Тунис с успешно проведенными выборами президента.

"Поздравляем Тунис с успешно проведенными, безопасными и своевременными президентскими выборами и выборами в законодательные органы. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего сотрудничества с новым правительством Туниса", - написал Помпео в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что независимый кандидат Каис Саид уверенно победил во втором туре выборов президента Туниса.

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