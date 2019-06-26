Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 11:57

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что обсудил с главой МИД страны Субраманиамом Джайшанкаром вопрос о возможной поставке в Индию российских систем ПВО С-400, против которой выступает Вашингтон.

"Вы спросили о торговых разногласиях и проблеме С-400, с которой мы столкнулись... По каждому из этих двух вопросов у нас сегодня была возможность переговорить, и мы попытались найти направление, чтобы мы могли прийти к тому, что справедливо для обеих стран", - заявил Помпео, отвечая на вопрос журналистки на пресс-конференции в Дели.

Помпео отметил, что США хотят, чтобы у Индии была возможность обеспечивать свою безопасность, а также желают процветающих экономических отношений между обеими странами.

Оба предмета разногласий, торговлю и С-400, Помпео рассматривает как "реальные возможности, проблемы, над решением которыми мы сможем работать вместе".

"Мы найдем способ решить их, и я знаю, что, когда мы их решим, наши отношения станут крепче", - отметил Помпео.

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что США предостерегли Индию от покупки С-400.

США активно выступают против покупки российских систем С-400 Турцией, грозя Анкаре санкциями.

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