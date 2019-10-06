Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 1:35

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым положительно отреагировал на предложение о создании российско-американского делового совета, сообщил посол России в США Анатолий Антонов на форуме "Диалог Форт-Росс".

"Серьезное внимание мы уделяем экономическим связям, фактический объем которых по сравнению с имеющимся потенциалом остается весьма незначительным. Именно поэтому российский президент (Владимир - ИФ) Путин выдвинул предложение о создании Делового консультативного совета из руководителей крупных компаний двух стран. Задача - определить шаги по расширению торгово-инвестиционного сотрудничества. Администрация это российское предложение поддержала. Положительная реакция на него прозвучала и в ходе недавней встречи (Сергея - ИФ) Лаврова с Помпео", - приводит слова Антонова пресс-служба посольства в фейсбуке.

Инициатива о создании совместного делового совета с участием первых лиц частных корпораций США и РФ обсуждалась на встрече президентов Путина и Трампа в Хельсинки в июле 2018 года. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Российский союз промышленников и предпринимателей передавал соответствующие предложения американским партнерам, однако не получил ответа.

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