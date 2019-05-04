Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 20:05

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в субботу в видеообращении к народу Венесуэлы пообещал поддержку Вашингтона в процессе борьбы за перемены в стране.

"Мое послание к народу Венесуэлы: Соединенные Штаты поддерживают вас в вашем стремлении к свободе и демократии. Ваша храбрость и голоса выведут Венесуэлу на путь, ведущий к свободе и процветанию, и мы будем с вами сотрудничать на каждом шагу этого пути", - сказал он.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения США.

Н.Мадуро подчеркнул, что у США есть "много денег, чтобы пытаться ослабить наши вооруженные силы".

По его мнению, Вашингтон ведет против Венесуэлы "неконвенциональную войну".

1эф бм

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