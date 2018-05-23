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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 19:06 23.05.2018 - 19:06

*** США при этом изучают возможности, чтобы антироссийские санкции не нанесли ущерба союзникам Вашингтона

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что американская администрация намеревается ввести против России еще больше санкций, чем действует в данный момент.

"Я знаю, что в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "О противодействии противникам Америки путем санкций" - ИФ) было введено значительное количество санкций, и я знаю, что будет еще много других", - сказал М.Помпео, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Он уточнил, что, тем не менее, США изучают возможности, чтобы антироссийские санкции не нанесли ущерба союзникам Вашингтона.

аю ар де

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