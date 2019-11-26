Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США продолжит оказывать Украине помощь в борьбе с коррупцией, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"У нас очень четкая политика в отношении Украины, и мы с успехом ее осуществляем. До сих пор есть много вызовов - россияне по-прежнему в Донбассе, а украинский президент трудится над тем, чтобы была уверенность - мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны как коррупция", - сказал Помпео на брифинге во вторник.

"Госдепартамент работает над (решением этой проблемы - ИФ) уже полтора года, и мы продолжим эту деятельность", - продолжил он.

При этом Помпео не стал давать прямого ответа на вопрос, могли ли его предполагаемые разговоры с адвокатом Руди Джулиани иметь отношение к отставке посла США на Украине Мэри Йованович.

"У меня немного что есть сказать в отношении расследования, сказанного с Украиной", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, имел ли он отношение к отставке американского посла.

При этом он заверил, что со своей стороны госдеп действует в рамках закона в связи с расследованием.

Йованович занимала пост посла США на Украине с августа 2016 года по май 2019 года.

По сообщению газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США на Украине Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе Джулиани на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Йованович выступала на втором этапе публичных слушаний в рамках процедуры импичмента в комитете по разведке Палаты представителей США, а также в закрытом формате перед конгрессменами.

1аю ав

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