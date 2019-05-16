Берлин. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео посетит Берлин 31 мая, сообщает в четверг газета "Тагесшпигель" со ссылкой на собственные источники.

В минувшую среду в бундестаге прошло закрытое заседание комитета по международным делам, на котором глава МИД ФРГ Хайко Маас и сообщил, что Помпео приедет в последний день мая. Эту информацию газете подтвердили участники заседания.

Ранее в мае представитель США неожиданно отменил визит в Берлин из-за ситуации с Ираном. В итоге вместо Берлина Помпео посетил Ирак, пообещав, что все же приедет в Германию в недалеком будущем.

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