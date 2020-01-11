*** Главы внешнеполитических ведомств обсудят действия КНДР
Вашингтон. 12 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье прибудет с трехдневной поездкой в Сан-Франциско для встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи Тосимицу Мотэги и Кан Ген Хва.
Ожидается, что в ходе встречи США и их азиатские партнеры обсудят действия КНДР и то, как на них реагировать.
Кроме того, могут быть проведены двусторонние встречи, в том числе между министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи, отношения которых остаются напряженными.
Встреча состоится на фоне предположений о том, что Пхеньян может испытать межконтинентальные баллистические ракеты, так как переговоры о денуклеаризации с США зашли в тупик.
Отмечается, что подобная встреча не проводилась с августа 2019 года.
В начале января лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна больше нет оснований связывать себя мораторием на испытания межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия, и что в ближайшее время в КНДР будет введено в строй "новое стратегическое оружие".
Трамп, комментируя это заявление, сказал, что, США и Северная Корея достигли соглашения по денуклеаризации, и он считает лидера КНДР "человеком слова".
В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.
Замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, ранее также заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог.
Он напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США".
1ви ар бп