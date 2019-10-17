Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 3:25

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео посетит Анкару, Иерусалим и Брюссель с 16 по 19 октября, сообщает госдеп.

"17 октября госсекретарь Помпео примет участие во встрече с вице-президентом Майком Пенсом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре (Турция), чтобы обсудить ситуацию на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении официального представителя ведомства Морган Ортагус.

Согласно заявлению, 18 октября Помпео отправится в Иерусалим, где встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы "обсудить развитие событий в Сирии и сохраняющуюся необходимость противодействия дестабилизирующему поведению иранского режима в регионе".

"Позднее в тот же день госсекретарь отправится в Брюссель (Бельгия), где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения вопросов трансатлантической безопасности и целей США на предстоящей встрече министров иностранных дел и лидеров стран НАТО", - добавляет Ортагус.

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