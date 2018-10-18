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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 17:48 18.10.2018 - 17:48

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в четверг журналистам, что посоветовал президенту США Дональду Трампу дать Саудовской Аравии несколько дней для завершения расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Я сказал сегодня утром президенту Трампу, что мы должны дать им несколько дней, на завершение всего этого", - заявил М.Помпео журналистам в Белом доме после встречи с президентом. Его заявление транслировал канал Си-Эн-Эн.

"Есть очень много версий того, что произошло. Мы собираемся позволить процессу продвигаться дальше", - сказал американский госсекретарь.

Кроме того, он добавил, что администрация Д.Трампа "определит сама для себя, что произошло, основываясь на фактах, представленных нам", и затем сможет решить, "какой ответ может быть адекватным".

М.Помпео недавно вернулся из поездок в Саудовскую Аравию и Турцию, куда его отправил президент после инцидента с исчезновением саудовского оппозиционного журналиста.

"Мы дали им ясно понять, что мы со всей серьезностью относимся к ситуации с Дж.Хашкаджи, и они дали нам понять, что осознают серьезность. Они меня заверили, что проведут полное расследование", - заявил он.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства.

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