Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 8:32 17.10.2018 - 08:32

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду прибыл в Анкару, где он планирует обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ход расследования случая с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Хюрриет".

Турецкий президент встретил главу госдепа США в аэропорту Анкары.

Накануне М.Помпео в Эр-Рияде провел встречу с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом, посвященную инциденту с журналистом, который исчез в Стамбуле во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

Госсекретарь США выразил благодарность саудовскому монарху за поддержку проведения тщательного и прозрачного расследования.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер