Помпео прибыл в Анкару, чтобы обсудить с Эрдоганом ситуацию с исчезновением саудовского журналиста
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Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду прибыл в Анкару, где он планирует обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ход расследования случая с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Хюрриет".
Турецкий президент встретил главу госдепа США в аэропорту Анкары.
Накануне М.Помпео в Эр-Рияде провел встречу с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом, посвященную инциденту с журналистом, который исчез в Стамбуле во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.
Госсекретарь США выразил благодарность саудовскому монарху за поддержку проведения тщательного и прозрачного расследования.
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Интерфакс