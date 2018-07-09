Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с необъявленным визитом в Кабул на встречу с президентом страны Ашрафом Гани, сообщают в понедельник афганские СМИ.
По их данным, после встречи М.Помпео намерен пообщаться с журналистами и объявить о ее итогах.
Кроме этого, американский госсекретарь встретится с высокопоставленными представителями афганских властей и обсудит с ними вопрос поддержки США афганских вооруженных сил.
1кю ар
Интерфакс