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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 13:58 09.07.2018 - 13:58

Дубай. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с необъявленным визитом в Кабул на встречу с президентом страны Ашрафом Гани, сообщают в понедельник афганские СМИ.

По их данным, после встречи М.Помпео намерен пообщаться с журналистами и объявить о ее итогах.

Кроме этого, американский госсекретарь встретится с высокопоставленными представителями афганских властей и обсудит с ними вопрос поддержки США афганских вооруженных сил.

1кю ар

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