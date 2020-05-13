Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 8:33

*** Американцы будут вести переговоры в защитных масках

Иерусалим. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду прибыл с официальным визитом в Израиль, это его первая зарубежная поездка с начала пандемии коронавируса в мире, сообщают израильские СМИ.

"Рад находиться в Израиле и сотрудничать с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и с Бенни Ганцем в свете двух критических угроз: коронавируса и Ирана. Израиль и Соединенные Штаты вместе противодействуют этим угрозам", - цитирует заявление Помпео после приземления в аэропорту Бен-Гуриона израильский новостной портал newsru.co.il.

По данным издания Times of Israel, у Помпео запланирована встреча с Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме в 10:00 по местному времени. Затем, после этой встречи, в 13:30 он встретится с Ганцем. Других официальных встреч в расписании Помпео нет.

Эта дипломатическая поездка стала для американского госсекретаря первой после начала пандемии коронавируса в мире. В Израиль также другие политики в это время не приезжали. Все члены американской делегации прошли тестирование на коронавирус, переговоры все будут вести в масках на лице.

Из-за визита Помпео в Израиле отложили церемонию приведения к присяге Нетаньяху и Ганца, она состоится в четверг.

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