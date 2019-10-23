Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 20:59

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал ратификацию в Сенате США протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.

"Рад тому, что Сенат США одобрил протокол по вступлению Северной Македонии в НАТО, подчеркнув нашу приверженность трансатлантической безопасности", - написал он в твиттере в среду.

"Мы решительно поддерживаем стремление Северной Македонии (присоединиться - ИФ) к НАТО и ждем, что поприветствуем ее как 30-го союзника НАТО", - добавил Помпео.

Накануне Сенат США подавляющим большинством ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

В прошлом году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг летом 2019 года выражал надежду, что Северная Македония станет членом альянса к декабрю этого года. На начало декабря в Лондоне запланирован саммит НАТО.

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