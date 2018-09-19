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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 21:05 19.09.2018 - 21:05

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео пригласил министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо на двустороннюю встречу в Нью-Йорке, сообщает в среду "Фокс ньюс".

"Этим утром я пригласил своего коллегу министра иностранных дел Ли Ен Хо встретиться в Нью-Йорке на следующей неделе, где у нас обоих уже запланировано присутствие на встрече Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в заявлении М.Помпео.

В нем также отмечается, что США пригласили представителей Северной Кореи на встречу со спецпредставителем госдепа по КНДР Стивеном Биганом в Вене при ближайшей возможности.

Также М.Помпео подчеркнул, что США готовы "немедленно участвовать в переговорах, чтобы изменить отношения США-КНДР".

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