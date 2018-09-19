Помпео пригласил главу МИД КНДР на встречу в Нью-Йорк
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Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео пригласил министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо на двустороннюю встречу в Нью-Йорк, сообщает в среду "Фокс ньюс".
"Этим утром я пригласил своего коллегу министра иностранных дел Ли Ен Хо встретиться в Нью-Йорке", - приводит слова М.Помпео американское телевидение.
Агентство "Ренхап" в свою очередь отмечает, что встреча пройдет на следующей неделе. В Нью-Йорке в этот период соберутся высокопоставленные представители стран мира для участия в Генассамблее ООН.
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Интерфакс