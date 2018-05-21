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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 15:22 21.05.2018 - 15:22

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в понедельник, что администрация США введет в отношении Ирана самые серьезные санкции, чем когда-либо ранее.

"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране не сомневаются в их серьезности", - сказал М.Помпео, выступая в фонде Heritage Foundation.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД, одобренному в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией) и Ираном.

В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении сохранить ядерное соглашение с Ираном.

кю ар

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