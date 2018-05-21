Помпео пригрозил Ирану "беспрецедентными" санкциями
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Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в понедельник, что администрация США введет в отношении Ирана самые серьезные санкции, чем когда-либо ранее.
"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране не сомневаются в их серьезности", - сказал М.Помпео, выступая в фонде Heritage Foundation.
Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД, одобренному в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией) и Ираном.
В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении сохранить ядерное соглашение с Ираном.
кю ар
Интерфакс