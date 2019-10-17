Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 10:45

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме в пятницу, сообщил госдепартамент.

"... госсекретарь отправится в Иерусалим 18 октября, где проведет встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить последние события в Сирии и необходимость продолжать противодействовать поведению Ирана, которое дестабилизирует регион", - говорится в сообщении.

Помпео 17 октября находится в Анкаре, где вместе с вице-президентом США Майком Пенсом проведет переговоры относительно турецкой операции на северо-востоке Сирии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Из Израиля Помпео отправится в Брюссель, где встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Темой их переговоров станут вопросы трансатлантической безопасности.

Ранее в четверг стало известно, что в Анкаре состоялись переговоры министра обороны Турции Хулуси Акара с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

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