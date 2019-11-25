*** США не являются посредниками в урегулировании арабо-израильского конфликта - генсек ЛАГ
Вашингтон. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник призвал арабские страны прекратить давление на Израиль и вступить в диалог с этой страной.
"Настало время арабским странам отказаться от бойкотов и вступить в диалог с Израилем. Разногласия на Ближнем Востоке порождают нестабильность. Арабские мыслители, которые рискуя своими жизнями, смело отстаивают региональное видение мира и сосуществования, не должны подвергаться наказанию. Нам нужен диалог", - написал Помпео в твиттере.
Ранее в понедельник генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что США более не являются посредником в урегулировании арабо-израильского конфликта после того, как объявили о законности строительства израильских поселений на палестинских территориях, сообщило агентство Associated Press.
"Администрация США делала громкие обещания по достижению мира (в регионе - ИФ)", - заявил Абуль Гейт, добавив, что США в действительности работали на достижение только израильских целей.
На прошлой неделе Помпео заявил, что власти США отныне не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права.
"Внимательно изучив все стороны споров по юридическим аспектам, наша администрация согласилась, что строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу (Иордана - ИФ) само по себе не противоречит международному праву", - сказал он журналиста в Вашингтоне.
После американского заявления премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за присоединение Иорданской долины.
Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная израильская автомагистраль.
1ви ар