Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 21:17

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что европейские страны в скором времени заберут к себе для суда боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) - выходцев из Европы.

"Мы попросили каждую страну, чьи граждане (боевики - ИФ) присутствуют в регионе, забрать их на их родину. Мы добились некоторого успеха, но очень небольшого от европейских стран", - заявил Помпео в пятницу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он выразил надежду на то, что европейские страны поймут, что США "воспринимают как обязательство" и "заберут этих людей (боевиков - выходцев из Европы - ИФ) в свои страны".

Помпео добавил, что боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) до сих пор представляют угрозу и должны быть привлечены к уголовной ответственности в своих странах.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение позицией ряда европейских государств, которые, по его словам, согласились забрать к себе для суда боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) - выходцев из Европы, но только после того, как их захватят американцы.

Ранее в администрации президента США сообщали, что Вашингтон обеспокоен возможностью освобождения боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) из тюрем в Сирии.

В сентябре Трамп заявлял, что США в случае, если европейские страны не согласятся принять сограждан, воевавших за группировку ИГ (запрещена в РФ), в итоге придется выпустить пленных боевиков на границах стран их происхождения.

Ранее Трамп уже неоднократно призывал страны Европы вернуть на родину и судить захваченных в Сирии террористов ИГ, упомянув при этом о 1,8 тыс. пленных боевиков

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