Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 19:52

Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с премьером Ирака Адилем Абдуллой-Махди выразил сожаление по поводу ситуации в Ираке и призвал принять "незамедлительные меры" для ее разрешения, сообщила во вторник официальный представитель госдепа США Морган Ортагус.

"Госсекретарь Помпео призвал премьер-министра Адиля Абудулу-Махди принять незамедлительные меры для удовлетворения законных требований протестующих путем проведения реформ и борьбы с коррупцией", - говорится в заявлении Ортагус.

"Госекретарь выразил сожаление по поводу числа погибших среди протестующих в результате разгона и применения смертоносной силы со стороны иракских властей", - отмечает госдеп.

Помпео подчеркнул, что "мирные демонстрации общественности являются фундаментальным элементом всех демократий".

В то же время он отметил приверженность США "сильному, суверенному и процветающему Ираку" и пообещал оказывать поддержку силам безопасности страны в борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Акции протеста в Ираке начались в октябре. С новой силой они возобновились в конце прошлой недели. Только за первую неделю протестов в этой стране погибли около 150 человек. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны.

Президент Ирака Бахрам Салех заявил о готовности премьера страны Адиля Абдула-Махди подать в отставку с этого поста, как только политические лидеры страны определятся с его преемником. Также президент заявил, что готов поддержать инициативу о проведении досрочных выборов в Ираке, но с условием принять перед ними новое избирательное законодательство.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!