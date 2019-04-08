Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 17:16

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник призвал компании по всему миру проявлять осмотрительность при ведении бизнеса с иранскими партнерами.

"Если вы юрист европейский финансовой организации, то понимайте, что рисков стало больше. КСИР контролирует значительную часть иранской экономики...Иногда сложно понять, принимает ли КСИР участие (в деятельности той или иной компании - ИФ)...Я думаю, что от компаний потребуется больше осмотрительности...Это касается и торговли", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Это (решение США внести КСИР в список террористических организаций - ИФ) создает ясность по поводу того, какие транзакции могут быть опасны для компаний не только в Европе, но и по всему миру", - заявил М.Помпео.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о решении внести иранский Корпус стражей Исламской Революции в список террористических организаций. Объявляя о своем решении Д.Трамп подчеркнул, что КСИР - это "основной инструмент иранского правительства в процессе реализации его террористической кампании в мире".

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