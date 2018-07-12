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Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг обвинил Иран в нарушении резолюций Совбеза ООН и призвал партнеров и союзников США поучаствовать в экономическом давлении на власти Ирана.

"Иран продолжает рассылать оружие по Ближнему Востоку, откровенно нарушая резолюции Совета безопасности ООН. Иранский режим хочет создавать проблемы повсюду, где можно. Остановить его - наша ответственность", - написал госсекретарь США в Twitter.

"Мы просим наших союзников и партнеров присоединиться к нашей кампании по экономическому давлению на иранский режим. Мы должны пресечь финансирование, которым режим пользуется для спонсирования терроризма и опосредованных войн", - написал М.Помпео.

В мае 2018 года Д.Трамп, называвший неоднократно сделку "шестерки" с Ираном по атому "худшей сделкой в истории США", объявил о том, что США отказываются от своих обязательств и выходят из соглашения. Он подчеркнул тогда, что США намерены в полной мере восстановить санкции против Ирана, если не будет заключена новая, более выгодная Вашингтону сделка.

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Интерфакс