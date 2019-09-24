Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 6:00

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны мира присоединиться к осуждению атак Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Это послужит активизации дипломатии и укреплению дела мира. Мы призываем все страны присоединиться к осуждению действий Ирана", - написал Помпео в своем твиттере.

Он поблагодарил "близких друзей - Великобританию, Францию и Германию - за то, что они четко возложили ответственность за акт войны против Саудовской Аравии на Иран и его влияние на регион и весь мир".

Как сообщали французские СМИ, лидеры Франции, ФРГ и Великобритании - Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон убеждены, что за атакой против саудовских нефтяных объектов стоит Иран.

Кроме того, Макрон, Меркель и Джонсон, которые провели переговоры "на полях" Генассамблеи ООН, призвал Тегеран избегать провокаций и сделать ставку на диалог по спорным вопросам.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США и саудовские власти усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

1гк тг

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