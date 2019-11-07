Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 13:41

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео призвал в четверг усилить давление на Иран ввиду расширения ядерной деятельности Тегерана.

"Планы Ирана по расширению своей ядерной деятельности в Фордо вызывают обеспокоенность по поводу того, что Иран готовится к стремительному ядерному прорыву. Пришло время всем странам покончить с ядерным шантажом (со стороны Ирана) и усилить давление", - написал Помепо в Твиттере.

Ранее в четверг сообщалось, что на ядерном объекте в Фордо получена первая партия обогащенного урана после возобновления работы объекта в рамках очередного этапа сокращения выполнения Ираном обязательств по СВПД.

Накануне представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что иранские специалисты к 9 ноября выведут уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 4,5%.

Решение по Фордо - четвертый шаг Ирана по сокращению ядерных обязательств, рассказал в среду президент Ирана Хасан Рухани. Он отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства".

В начале октября официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран через три месяца может полностью прекратить выполнение обязательств по СВПД.

В интервью государственному телевидению он сказал, что только два этапа остались Ирану на пути к полному сворачиванию его обязательств по ядерной сделке, если европейцы не выполнят требований Тегерана.

Иран планомерно сокращает свои обязательства по СВПД с тех пор, как США в 2018 году вышли из СВПД и восстановили санкции, снятые с Тегерана в рамках ядерной сделки.

1ви ар

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