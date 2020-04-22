Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 17:28

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что в ООН должны оценить соответствие недавнего пуска Ираном его обязательств в рамках резолюции СБ ООН.

"Каждая страна имеет право обратиться в ООН для оценки того, был ли этот пуск соответствовал резолюции СБ ООН", - сказал Помпео на пресс-конференции.

Он отметил, что Иран должен быть привлечен к ответственности за действия Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), которая, как указал Помпео, является "военной организацией, признанной террористической организацией (в США - ИФ)".

Госсекретарь США также добавил, что осуществлённый в ночь на среду пуск противоречит неоднократным заявлениям Тегерана о том, что его ракетная программа не преследует военные цели.

Ранее КСИР проинформировал на своем сайте об успешном запуске первого военного спутника. Спутник под названием "Нур" (перс.: "Свет") выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

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