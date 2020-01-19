Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 16:52

Вашингтон. 19 января. ИНТЕРФАКС - Все стороны ливийского конфликта должны постараться через ООН решить спорные вопросы и добиться прекращения насилия на территории своей страны, заявил в воскресенье глава госдепа Майк Помпео.

"Настало время, чтобы ливийцы приняли решение по поводу своего будущего. Это будущее должно быть без насилия, подогреваемого иностранными сторонами. Мы призываем все стороны воспользоваться предоставившейся возможностью и, через организованное при поддержке ООН посредничество, заняться решением политических, экономических проблем и вопросов, связанных с безопасностью", - написал он в твиттере.

В воскресенье в Берлине проходит международная конференция по ливийской проблеме.

1во аг

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