Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 2:36

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - В канун 31-й годовщины событий на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года госсекретарь США Майк Помпео встретился с группой китайских диссидентов - участников выступлений, бежавших в Соединенные Штаты, сообщил американский госдепартамент.

Встреча проходила в штаб-квартире госдепартамента в закрытом режиме. Детали встречи и содержание беседы не разглашаются.

В то же время, в заявлении госдепа по случаю годовщины говорится: "Мы скорбим о жертвах 4 июня 1989 года и поддерживаем народ Китая, который продолжает стремиться к созданию правительства, защищающего права человека, основные свободы и основополагающее человеческое достоинство".

События 1989 года связаны с массовыми выступлениями в Пекине с требованием политических свобод на фоне проводимой экономической реформы, предусматривавшей внедрение рыночных механизмов. Мирные демонстрации вылились в погромы и беспорядки. Власти страны охарактеризовали выступления как попытку контрреволюционного мятежа и использовали армейские подразделения для его подавления.

Американские и западные СМИ, комментируя встречу Помпео с диссидентами, проводят аналогию событий на площади с заявлением президента Дональда Трампа о готовности использовать армию для подавления массовых выступлений в стране в связи с гибелью в результате действий полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

1гк аг

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