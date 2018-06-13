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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 6:47 13.06.2018 - 06:47

Гонконг. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео лично проинформирует президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина об итогах состоявшейся встречи американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре во вторник, сообщил журналистам сотрудник администрации главы южнокорейского государства.

"Госсекретарь Помпео запланировал посетить резиденцию Чхонвадэ во вторник. Скорее всего, президент примет его лично", - сказал он журналистам на условиях анонимности.

Чиновник отметил, что, как ожидается, М.Помпео детально ознакомит Мун Чжэ Инна с результатами американо-северокорейского саммита.

Южнокорейские СМИ сообщают, что глава японского МИД Таро Коно также прибудет в Сеул для проведения трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи.

гк аг

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