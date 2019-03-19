Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 14:29

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал Россию и Кубу за помощь властям Венесуэлы, сообщает Госдеп США.

"К сожалению, Россия и Куба являются центральными фигурами в защите Мадуро и в борьбе за сохранение власти в его руках", - заявил он в интервью корреспонденту KSNT NBC News Джейсу Миллсу.

"Я думаю, что миру нужно увидеть Россию и Кубу такими, какие они есть в этом регионе: опасными действующими лицами, морящими голодом народ Венесуэлы", - добавил он.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро, - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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