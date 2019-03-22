Дубай. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу в ходе встречи со спикером парламента Ливана Набихом Берри раскритиковал деятельность движения "Хезболла", передают западные СМИ со ссылкой на госдеп США.
"Он указал на обеспокоенность США относительно дестабилизирующей деятельности (Хезболлы - ИФ) в Ливане и во всем регионе, а также - на риски для безопасности, стабильности и процветания Ливана", - заявил представитель госдепартамента Роберт Палладино.
Также М.Помпео на встрече с Н.Берри затронул тему ливано-израильской границы. По словам Р.Палладино, они обсудили "необходимость сохранять спокойную обстановку вдоль границы между Ливаном и Израилем".
Кроме того, он встретился с премьер-министром страны Саадом Харири и с главой МВД Раей Хаффар эль-Хасан. Стороны обсуждали вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также вызовы в области безопасности, с которыми сталкивается Ливан.
Соединенные Штаты считают "Хезболлу" террористической организацией. Н.Берри считается близким к этой группировке политиком.
Визит М.Помпео на Ближний Восток проходит на фоне озвученного накануне мнения президента США Дональда Трампа, который заявил о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Это предложение получило негативную оценку со стороны многих членов международного сообщества.
М.Помпео покинет Ливан 23 марта.
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