Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 2:27

Иерусалим. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Ливан приложит усилия к тому, чтобы убедить руководство страны в том, что движение "Хезболла" несет угрозу миру в регионе и безопасности самого ливанского народа.

"Я еду туда (в Ливан - ИФ), чтобы показать им, что Америка готова сделать, чтобы помочь отодвинуть угрозу со стороны "Хезболлы", сказать им, что сближение с лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой представляет большой риск для их нации", - заявил М.Помпео в интервью Christian Broadcasting Network.

М.Помпео подтверди это свое намерение на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Существует множество угроз, которым Израилю и США предстоит противостоять совместно в ближайшие дни, недели и месяцы. Я завтра выезжаю в Ливан и буду говорить об угрозах, которые представляет собой "Хезболла" всему миру, Израилю и если честно, то и самому ливанскому народу", - заявил американский госсекретарь.

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