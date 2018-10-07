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Этот контент был опубликован 7 октября 2018 г. 11:05 07.10.2018 - 11:05

Гонконг. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье завершил визит в КНДР, в ходе которого он встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"У меня была хорошая поездка в Пхеньян для встречи с председателем Кимом. Мы продолжаем достигать прогресса по договоренностям, достигнутым на саммите в Сингапуре", - написал М.Помпео в Twitter.

Свое сообщение американский госсекретарь сопроводил фотографией, на которой он запечатлен с Ким Чен Ыном. М.Помпео также поблагодарил северокорейскую сторону за прием американской делегации.

Встреча М.Помпео и Ким Чен Ына прошла в Пхеньяне и длилась два часа, сообщает в Twitter корреспондент Би-би-си Лора Бикер.

Подробности встречи пока не сообщаются.

После визита в КНДР М.Помпео прибыл в Сеул, где он проведет встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой МИД Кан Гён Хва, которым он расскажет об итогах поездки в КНДР. Затем американский госсекретарь направится в Пекин, где у него также пройдут встречи на высоком уровне.

Поездка в Пхеньян стала четвертой для М.Помпео, впервые он побывал в КНДР в апреле 2018 года в должности главы ЦРУ.

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