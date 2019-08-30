Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 21:26

Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, сообщили в госдепе.

"Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня со спецпосланником по Сирии Гейром Педерсеном, чтобы обсудить конфликт в Сирии и выразить решительную поддержку со стороны администрации (США - ИФ) усилиям ООН, направленным на прекращение боевых действий", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе встречи Помпео выразил обеспокоенность "ужасающими последствиями атак режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и его союзников против мирных жителей, сотрудников гуманитарных организаций и объектов инфраструктуры".

Госсекретарь США также подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения огня в Идлибе.

В пятницу сообщалось, что сирийская армия в одностороннем порядке с 31 августа вводит режим прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб".

Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под контролем мятежники. Как сообщалось, правительственные войска Сирии в ходе операций против боевиков приблизились к ряду наблюдательных пунктов, созданных Турцией для мониторинга идлибской зоны деэскалации.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!