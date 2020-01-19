Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 23:56

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео, который направляется 20 января в Колумбию, надеется, что ему удастся встретиться там с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо.

"Мы надеемся, что он будет там. (...) Он является должным образом избранным лидером в Венесуэле; мы надеемся, что он присоединится к нам, и я с нетерпением жду встречи с ним", - цитирует Помпео госдепартамент.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США.

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