Помпео рассчитывает на встречу с Лавровым "на полях" Генассамблеи ООН

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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 17:37 24.09.2018 - 17:37

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что встретится главой российского МИД Сергеем Лавровым "на полях" Генассамблеи ООН. "Я уверен, что у нас с Сергеем будет время (на встречу - ИФ)", - сказал М.Помпео журналистам в понедельник. 1кю ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс