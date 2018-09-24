Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что встретится главой российского МИД Сергеем Лавровым "на полях" Генассамблеи ООН.

"Я уверен, что у нас с Сергеем будет время (на встречу - ИФ)", - сказал М.Помпео журналистам в понедельник.

1кю ар

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс