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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 20:53 19.09.2018 - 20:53

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Процесс денуклеаризации КНДР должен завершиться до января 2021 года, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

По сообщению западных СМИ, он отметил, что этот процесс "должен завершиться до января 2021 года".

Кроме того, М.Помпео приветствовал результаты межкорейского саммита, проходящего на этой неделе в КНДР.

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