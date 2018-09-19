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Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Процесс денуклеаризации КНДР должен завершиться до января 2021 года, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

По сообщению западных СМИ, он отметил, что этот процесс "должен завершиться до января 2021 года". В своем заявлении М.Помпео сообщил, что пригласил министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо на двустороннюю встречу в Нью-Йорке.

"Это (встречи представителей США и КНДР - ИФ) ознаменует начало переговоров по трансформации отношений США и КНДР посредством процесса быстрой денуклеаризации Северной Кореи, который должен завершиться до января 2021 года" - говорится в заявлении М.Помпео.

Кроме того, М.Помпео приветствовал результаты межкорейского саммита, проходящего на этой неделе в КНДР.

"Соединенные Штаты поздравляют президента Мун Чжэ Ина и председателя Ким Чен Ына с успешными итогами их встречи на саммите в Пхеньяне. Мы приветствуем факт повторного подтверждения президентом Мун Чжэ Ином и председателем Ким Чен Ыном договоренностей соглашения сингапурского саммита о полной денуклеаризации, включая демонтаж всех объектов в Йонбёне в присутствии инспекторов из США и МАГАТЭ", - отмечается в заявлении американского госсекретаря.

Он также указал на позитивную реакцию Вашингтона на готовность лидера КНДР демонтировать полигон для проведения ядерных испытания Тончан-ни.

"Мы также приветствуем решение председателя Кима завершить демонтаж полигона Тончан-ни, о котором было ранее объявлено, в присутствии американских и международных инспекторов. Мы рассматриваем это как шаг в направлении окончательной полной денуклеаризации Северной Кореи, как было согласовано председателем Кимом на саммите в Сингапуре с президентом Трампом", - подчеркивается в заявлении.

В Пхеньяне с 18 по 20 сентября проходит третий межкорейский саммит. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращения Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".

Демонтаж ядерного реактора в Йонбене предусмотрен договоренностями по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутыми на июньской встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

Также по итогам саммита достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения. В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона свободная он наземных военных учений и артиллерийских стрельб.

Для предотвращения столкновений воздушных судов документ предусматривает создание полетной зоны. Стороны сократят количество пограничных постов.

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Интерфакс