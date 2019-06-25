Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 18:56

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Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео во вторник посетил с краткосрочным необъявленным визитом Афганистан, где обсудил с президентом Афганистана Ашрафом Гани пути установления мира в стране, сообщает радиостанция "Голос Америки".

"Пришло время для установления мира", - сказал Помпео в Кабуле.

По словам госсекретаря, Вашингтон рассчитывает на заключение мирного соглашения с талибами (движение "Талибан" запрещено в России) до 1 сентября.

"Я надеюсь, у нас будет мирное соглашение до 1 сентября, именно такой срок установила наша миссия", - сказал Помпео.

Он отметил, что Вашингтон практически завершил подготовку проекта соглашения, в одном из пунктов которого говорится о том, что талибы пообещают никогда более не использовать территорию Афганистана для международной террористической деятельности.

"Сейчас, когда в мире столько всего происходит, иногда легко забыть о приверженности Америки Афганистану, но мир должен знать, что американская администрация не забыла, и американский народ не забыл (об Афганистане - ИФ)", - подчеркнул Помпео.

При этом госсекретарь США высоко оценил поездку в Афганистан, назвав проведенные переговоры "продуктивными".

"Сегодня был прекрасный визит в Афганистан, с продуктивными переговорами по афганскому мирному урегулированию, а также о необходимости честных выборов с участием президента Ашрафа Гани, главы исполнительной власти Абдуллы Абдуллы, бывшего президента Хамида Карзая, политических партий, органов безопасности и гражданского общества, в том числе женских организаций", - написал Помпео в своем Twitter.

Из Афганистана госсекретарь США отправился в Индию.

Ожидается, что он прибудет в Дели позднее вечером.

1тэ ар

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