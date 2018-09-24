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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 17:49 24.09.2018 - 17:49

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что еще посетит КНДР в 2018 году.

"Даст бог, я еще поеду (в КНДР - ИФ) до конца этого года", - сказал М.Помпео журналистам в понедельник.

Он отметил, что в ходе выступления на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп объяснит, почему "сейчас не время ослаблять давление" на Северную Корею.

Кроме того, М.Помпео считает, что процесс денуклеаризации КНДР должен быть "полностью необратимым".

1кю ар

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