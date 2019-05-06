Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 2:00

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Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео рекомендовал обратить внимание, что Северная Корея осуществила испытательные ракетные пуски после переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке.

"Вы обратили внимание, что это произошло сразу после его (Ким Чен Ына) визита в Россию, верно? Он принял решение об этих действиях сразу после разговора с Владимиром Путиным", - сказал американский дипломат в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможном ужесточении санкций против Пхеньяна.

В минувшую субботу КНДР осуществила пуски ракет малой дальности, которые затем Сеул назвал "реактивными снарядами".

М.Помпео в интервью отметил, что "самые жесткие в истории" санкции против Северной Кореи остаются в силе, однако Вашингтон рассчитывает на продолжение диалога.

"Мы все еще оцениваем подходящий ответ (на ракетные пуски - ИФ), но я хочу, чтобы ваша аудитория знала, что мы намерены использовать все дипломатические возможности. Я продолжаю приглашать наших коллег на переговоры", - сказал М.Помпео.

Он в ответ на просьбу прокомментировать заявления северокорейской стороны о том, что она не хочет вести переговоры с ним лично сказал, что решение о составе делегаций на переговорах принимают лидеры двух стран.

"Не Северная Корея должна выбирать наших переговорщиков, а мы не выбираем ее переговорщиков. Это личное дело лидеров двух стран", - сказал госсекретарь.

После завершившегося без конкретных результатов ханойского саммита США-КНДР в феврале 2019 года МИД КНДР назвал виновниками провала помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и М.Помпео.

1гк тг

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