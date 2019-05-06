Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 15:51

*** Он подтвердил, что на борту загоревшегося самолета находился гражданин США

(расширенная версия сообщения от 14:59)

Хельсинки. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выразил соболезнования близким погибших в результате пожара на борту самолета компании "Аэрофлот" при аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево".

"Мы бы хотели выразить соболезнования в связи с жертвами пожара на борту самолета, приземлившегося в московском аэропорту", - заявил М.Помпео журналистам, сопровождающим его в рамках визита в Европу.

"Мы хотели бы убедиться, что жители России знают о нашей готовности сделать все необходимое, чтобы помочь им, оказать любое содействие, и выразить соболезнования в связи с гибелью людей в аэропорту Шереметьево", - добавил он.

Позднее М.Помпео выразил соболезнования в связи с катастрофой в Twitter. Госсекретарь упомянул, что на борту самолета находился один гражданин США.

"Мы присоединяемся к посольству США в РФ и выражаем искренние соболезнования семьям всех тех, кто погиб или пострадал во вчерашнем трагическом пожаре в самолете в аэропорте Шереметьево, в том числе одного гражданина США", - написал госсекретарь в Twitter.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщал, что гражданин США Джереми Хинтон Брукс погиб в результате авиакатастрофы, произошедшей в "Шереметьево". Официального подтверждения этой информации прежде не поступало.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта.

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