Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 1:36

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео соболезнует французам, католикам и всем, кто восторгался красотой собора Парижской Богоматери.

"Как большинство американцев, наблюдающих за трагическим пожаром собора Нотр-Дам, я глубоко опечален разрушением и утратой этой святыни. Мои искренние соболезнования народу Франции, католикам и всем тем людям по всему миру, кто уже давно восхищались его красотой и историей", - написал госсекретарь США в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

1вз ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!