Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 13:59

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выразил соболезнования близким погибших в результате пожара на борту самолета компании "Аэрофлот" при аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево".

"Мы бы хотели выразить соболезнования в связи с жертвами пожара на борту самолета, приземлившегося в московском аэропорту", - заявил М.Помпео журналистам, сопровождающим его в рамках визита в Европу.

"Мы хотели бы убедиться, что жители России знают о нашей готовности сделать все необходимое, чтобы помочь им, оказать любое содействие, и выразить соболезнования в связи с гибелью людей в аэропорту Шереметьево", - добавил он.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта.

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