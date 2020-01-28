Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 0:11

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео согласился дать показания по Ирану перед комитетом по иностранным делам палаты представителей США, заявил председатель комитета Элиот Энгел.

"Сегодня я разговаривал с госсекретарем Помпео, который пообещал выступить перед комитетом по иностранным делам для дачи показаний на слушаниях по Ирану, Ираку, военным державам и смежным темам - отдельно от наших ежегодных бюджетных слушаний", - сообщил Энгел.

Он добавил, что скоро объявит точную даты слушаний.

В пятницу Энгел пригласил Помпео выступить перед комитетом. Приглашая госсекретаря, он предупредил, что "готов использовать все законные средства, чтобы обеспечить его присутствие".

Энгел добавил, что слушание должно позволить администрации прояснить свои юридические и политические обоснования для ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, а также объяснить, почему администрация считает, что ее так называемая кампания максимального давления против Ирана вернет Тегеран за стол переговоров.

3 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

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