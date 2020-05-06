Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 19:12

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Вашингтона к переговорам по теме контроля над вооружениями.

"В ходе моего разговора с главой МИД РФ Лавровым я сообщил, что мы готовы участвовать в переговорах по контролю над вооружениями, чтобы усилить безопасность США и наших партнеров", - написал он в своем твиттере.

"Мы продолжим выступать за создание действенных механизмов (по контролю над вооружениями - ИФ), работа которых подлежала бы верификации", - добавил Помпео.

Ранее в госдепе сообщили, что Помпео в среду провел телефонный разговор с Лавровым.

"Госсекретарь США Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили следующие шаги по теме контроля над вооружениями", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в госдепе отметили, что Помпео и Лавров также обсудили "ряд актуальных для их стран двусторонних вопросов, в частности - борьбу против распространения COVID-19".

1во пч

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